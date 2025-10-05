В Башкортостане продолжается рост цен на помидоры и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (7,09%) и яйца (5,14%).

Умеренно поднялись цены на вермишель (1,94%), бананы (1,69%) и макароны (1,15%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (5,55%), картофель (4,94%), капуста (4,27%), лук (2,51%), яблоки (2,02%), мука (1,92%), морковь (1,26%) и огурцы (1,21%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.