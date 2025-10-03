Частично перекроют Затонский мост и дорогу «Уфа – аэропорт»

В понедельник, шестого октября, с 12:00 до 16:00 будут перекрыты:

– выделенная полоса для грузовых автомобилей на новом Затонском мосту;

– крайняя левая полоса автодороги «Уфа – аэропорт» на въезде в город, под Демским путепроводом.

Ограничение связано с монтажом световых надписей «Уфа – город трудовой доблести» на надземном пешеходном переходе через Затонское шоссе и на путепроводе через дорогу.