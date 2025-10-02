В Башкортостане за неделю выросли цены на бензин

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные еженедельного мониторинга потребительских цен на нефтепродукты за период с 23 по 29 сентября 2025 года.
По состоянию на 29 сентября 2025 года цены в Башкортостане составляли:
– бензин в среднем – 60,5 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);
– АИ-92 – 58,19 рубля за литр (+0,25 рубля);
– АИ-95 – 62,62 рубля за литр (+0,13 рубля);
– АИ-98 и выше – 82,63 рубля за литр (+0,08 рубля);
– дизельное топливо – 69,29 рубля за литр (+0,3 рубля).
Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (62,1 рубля за литр) и по России (63,78 рубля за литр).
