В Башкортостане за неделю выросли цены на бензин

По состоянию на 29 сентября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 60,5 рубля за литр (+0,19 рубля за неделю);

– АИ-92 – 58,19 рубля за литр (+0,25 рубля);

– АИ-95 – 62,62 рубля за литр (+0,13 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,63 рубля за литр (+0,08 рубля);

– дизельное топливо – 69,29 рубля за литр (+0,3 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (62,1 рубля за литр) и по России (63,78 рубля за литр).