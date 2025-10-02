Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе 22 ребенка заразились вирусом Коксаки

По всей России растет количество сообщений о заражении детей вирусом Коксаки. Наибольшую опасность он представляет для детей до 10 лет, взрослые заражаются им реже.

За последнее время о вспышках инфекции сообщили в Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области и Красноярском крае.

В Уфе вирусом Коксаки заразились 22 ребенка. В Роспотребнадзоре сообщили, что регистрируются только единичные случаи, серьезных вспышек нет.

В последние годы вспышки инфекции практически ежегодно регистрируются на морских курортах. Как и другие подобные инфекции, вирус Коксаки передается от больного человека или носителя, через воду, плохо вымытую еду, игрушки, грязные руки.

Инкубационный период в среднем составляет около шести дней, наиболее часто вирус проявляется в виде энтеровирусной лихорадки («летний грипп»), возможны повышение температуры до 40˚, головные боли, тошнота, мелкая болезненная красная сыпь в полости рта, между пальцами рук и ног, на ладонях и подошвах стоп.

Вакцины от вируса Коксаки нет, единственный способ избежать заражения – профилактика.

