В Башкортостане могут ужесточить ответственность родителей за детей

Пресс-служба регионального парламента сообщает о том, что законопроект Башкортостана об ужесточении ответственности родителей за детей поддержан Советом законодателей.

По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, законопроект поднимает важную тему – ответственность родителей за недосмотр за детьми, который ставит под угрозу жизнь и здоровье как самих детей, так и окружающих.

Речь идет о подростках за рулем. На сегодняшний день в случае поимки ребенка за рулем родители отделываются предупреждением или незначительным штрафом, а проблема тем временем усугубляется год от года: если в 2022 году в России было выявлено около 29 тыс. фактов управления подростками транспортными средствами, то в 2023 – уже 33 тыс., а в 2024 – уже более 44 тыс.

Поправками предлагается повысить штрафы до 5-10 тыс. рублей, а если подросток будет нетрезв – до 15-30 тыс. рублей.

