Радий Хабиров рассказал, когда откроют арочный мост и школу в Кузнецовском затоне

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал в соцсетях видео, в котором обратился к жителям Уфы.
«Впереди – День Республики, и в этот день мы откроем мост в створе улицы Воровского.
За моей спиной – Кузнецовский Затон, там большую школу откроем через пару месяцев.
По улице Пугачева работы еще ведутся, мы часть работ проведем в этом году, а часть отложим на следующий.
В целом все работает, все движется. Наступают осенние дни, поэтому прошу вас беречь здоровье, сейчас появятся и грипп, и прочие вирусные заболевания», – сказал Радий Хабиров.
