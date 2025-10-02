Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Радий Хабиров рассказал, когда откроют арочный мост и школу в Кузнецовском затоне

Глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал в соцсетях видео, в котором обратился к жителям Уфы.

Фото опубликовал Радий Хабиров

«Впереди – День Республики, и в этот день мы откроем мост в створе улицы Воровского.

За моей спиной – Кузнецовский Затон, там большую школу откроем через пару месяцев.

По улице Пугачева работы еще ведутся, мы часть работ проведем в этом году, а часть отложим на следующий.

В целом все работает, все движется. Наступают осенние дни, поэтому прошу вас беречь здоровье, сейчас появятся и грипп, и прочие вирусные заболевания», – сказал Радий Хабиров.

