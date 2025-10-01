Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Башкортостане

Лето в этом году в целом было комфортным, без катастрофической жары или сильных похолоданий, а сентябрь радовал уфимцев солнечными деньками. Рассказываем о том, чего ожидать от погоды во второй месяц осени.

«По сведению ГМЦ России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +4,3°).

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 40-60 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой неделе температура не поднимется выше +16° днем и не опустится ниже -1° ночью. Осадков пока не обещают.

В Уфе перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

