Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Башкортостане

Лето в этом году в целом было комфортным, без катастрофической жары или сильных похолоданий, а сентябрь радовал уфимцев солнечными деньками. Рассказываем о том, чего ожидать от погоды во второй месяц осени.
«По сведению ГМЦ России, в республике Башкортостан средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +4,3°).
Месячное количество осадков предполагается меньше нормы (норма – 40-60 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на этой неделе температура не поднимется выше +16° днем и не опустится ниже -1° ночью. Осадков пока не обещают.
