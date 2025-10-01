В Уфе изменились правила охраны лесов

В обновленной редакции документа говорится, что теперь заказчику придется учитывать в сметах расходы на восстановление деревьев и кустарников, уничтоженных при установке и эксплуатации объектов благоустройства.

Раньше компенсация предусматривалась за вырубленные растения только при застройке территорий и прокладке подземных коммуникаций.

Также поправками устанавливается минимальные расстояния при посадке новых деревьев и кустарников рядом с рекламными щитами и видеоэкранами (площадью более 10 кв. м). Согласно нормативам расстояние от деревьев до конструкций должно составлять не менее 20 м, а от кустарников – 10 м.