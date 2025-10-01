В Уфе перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

Вчера, 30 сентября 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха опускалась до -6,4°.

Предыдущий абсолютный минимум 30 сентября наблюдался 70 лет назад, в 1955 году, и составлял -5,2°.

По республике прошедшей ночью температура воздуха понижалась до -3°, -10°. Самая низкая температура воздуха -11,4° была зафиксирована метеостанцией «Кананикольское» (Зилаирский район).