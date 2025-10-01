Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха

Башкирское управление по гидрометеорологии сообщает об очередном температурном рекорде, установленном в Уфе.

Вчера, 30 сентября 2025 года, днем на метеостанции «Уфа – Дема» температура воздуха опускалась до -6,4°.

Предыдущий абсолютный минимум 30 сентября наблюдался 70 лет назад, в 1955 году, и составлял -5,2°.

По республике прошедшей ночью температура воздуха понижалась до -3°, -10°. Самая низкая температура воздуха -11,4° была зафиксирована метеостанцией «Кананикольское» (Зилаирский район).

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: