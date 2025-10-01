Уфимцам предложили выбрать название для площади

Администрация Уфы просит жителей выбрать одно из предложенных наименований площади, расположенной на набережной реки Белой в Кировском районе.
Варианты, вынесенные на обсуждение:
– площадь Агидели;
– площадь Ивана Нагого;
– Первая городская площадь;
– Троицкая площадь;
– площадь Уфимская колоннада;
– площадь Дружбы народов;
– площадь Белая пристань;
– площадь Трудовой доблести и Славы;
– площадь Мира и Дружбы;
– площадь Дружбы и Доблести.
Проголосовать можно тут.
Также
Предложения и замечания в ближайшие две недели будут приниматься по адресу экспертной комиссии: г. Уфа, ул. Российская, 50, Главархитектура, либо на электронный адрес: uaig@ufanet.ru.
