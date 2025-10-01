Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Уфимцам предложили выбрать название для площади

Администрация Уфы просит жителей выбрать одно из предложенных наименований площади, расположенной на набережной реки Белой в Кировском районе.

Фото: Наиль Лукманов

Варианты, вынесенные на обсуждение:

– площадь Агидели;

– площадь Ивана Нагого;

– Первая городская площадь;

– Троицкая площадь;

– площадь Уфимская колоннада;

– площадь Дружбы народов;

– площадь Белая пристань;

– площадь Трудовой доблести и Славы;

– площадь Мира и Дружбы;

– площадь Дружбы и Доблести.

Проголосовать можно тут.

Также 

Предложения и замечания в ближайшие две недели будут приниматься по адресу экспертной комиссии: г. Уфа, ул. Российская, 50, Главархитектура, либо на электронный адрес: uaig@ufanet.ru.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: