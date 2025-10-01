Уфимцам предложили выбрать название для площади

Варианты, вынесенные на обсуждение:

– площадь Агидели;

– площадь Ивана Нагого;

– Первая городская площадь;

– Троицкая площадь;

– площадь Уфимская колоннада;

– площадь Дружбы народов;

– площадь Белая пристань;

– площадь Трудовой доблести и Славы;

– площадь Мира и Дружбы;

– площадь Дружбы и Доблести.

Проголосовать можно тут.

Также

Предложения и замечания в ближайшие две недели будут приниматься по адресу экспертной комиссии: г. Уфа, ул. Российская, 50, Главархитектура, либо на электронный адрес: uaig@ufanet.ru.