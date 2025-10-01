Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправился в зону проведения СВО

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев отправился в зону проведения спецоперации с очередным гуманитарным конвоем.
«Сейчас находимся в зоне проведения СВО. Привезли очередную гуманитарную помощь нашим ребятам.
В Мелитополе передали восемь мотоциклов, дроны и другое необходимое оборудование для выполнения боевых задач. Едем дальше», – написал Мавлиев в соцсетях.
В июле текущего года мэр Уфы посещал Луганск, где провел важную рабочую встречу с исполняющим обязанности главы администрации города Яной Пащенко.
