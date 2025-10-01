В Уфе под суд пойдет глава отдела судебных приставов

Следствие считает, что в июле 2024 года начальник отдела судебных приставов по просьбе своих знакомых выступила посредником в передаче взятки работнику республиканской психиатрической больницы.

Она передала 300 тыс. рублей было за выдачу заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы о признании недееспособным умершего гражданина, который перед смертью распродал свое имущество общей стоимостью более 52 млн рублей.

Однако сотрудник медицинского учреждения не мог выдать такой документ в силу занимаемой должности, и деньгами распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в июне 2022 года женщина оказала содействие руководителю коммерческой фирмы, являвшейся должником по исполнительному производству. В результате с расчетного счета, на который были наложены обременения, более 11,6 млн рублей были перечислены на незаблокированный счет под управлением руководителя фирмы.

За это обвиняемая получила комплект кухонной мебели и оборудования стоимостью более 670 тыс. рублей, оплаченные организацией, которые были доставлены, собраны и установлены у нее дома.

Теперь ей грозит ответственность по пункту «в» части пятой статьям о даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве.