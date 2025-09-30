В мэрии Уфы объяснили, почему не во всех домах включили отопление

На один из таких комментариев ответил официальный представитель администрации города:

«Начало подачи теплоснабжения не означает, что тепло в домах появится моментально.

Объясняется это тем, что система теплоснабжения достаточно разветвленная и инертная, кроме того, жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения».

Если у вас есть вопросы, связанные с отоплением, мэрия Уфы советует обратиться в ситуационный центр ЕДДС по телефону: +7 (347) 277-09-11.