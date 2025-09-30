В Уфе идет подготовка к демонтажу памятника Салавату Юлаеву

По словам специалиста, археологический контроль необходим из-за расположения памятника в зоне федерального значения.

Начинается подготовка к демонтажу скульптуры – об этом сообщает пресс-служба горсовета Уфы.

Работы по демонтажу уже начались с исследовательского этапа. Сейчас устанавливаются леса, а сам памятник будет разбираться по частям.

Реставрация пройдет в специализированном цехе в Уфе, где памятник соберут заново по той же технологии, что использовалась при его установке в 1967 году.

Демонтаж займет около месяца и завершится к концу октября. Обновленный памятник планируют открыть в 2027 году, приурочив к 60-летнему юбилею его установки.