В Уфе идет подготовка к демонтажу памятника Салавату Юлаеву

Реставрация памятника Салавату Юлаеву идет полным ходом: сегодня площадь огорожена, там трудится группа археологов под руководством Николая Щербакова.
По словам специалиста, археологический контроль необходим из-за расположения памятника в зоне федерального значения.
Начинается подготовка к демонтажу скульптуры – об этом сообщает пресс-служба горсовета Уфы.
Работы по демонтажу уже начались с исследовательского этапа. Сейчас устанавливаются леса, а сам памятник будет разбираться по частям.
Реставрация пройдет в специализированном цехе в Уфе, где памятник соберут заново по той же технологии, что использовалась при его установке в 1967 году.
Демонтаж займет около месяца и завершится к концу октября. Обновленный памятник планируют открыть в 2027 году, приурочив к 60-летнему юбилею его установки.
