Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе идет подготовка к демонтажу памятника Салавату Юлаеву

Реставрация памятника Салавату Юлаеву идет полным ходом: сегодня площадь огорожена, там трудится группа археологов под руководством Николая Щербакова.

Фото: администрация Уфы

По словам специалиста, археологический контроль необходим из-за расположения памятника в зоне федерального значения.

Начинается подготовка к демонтажу скульптуры – об этом сообщает пресс-служба горсовета Уфы.

Работы по демонтажу уже начались с исследовательского этапа. Сейчас устанавливаются леса, а сам памятник будет разбираться по частям.

Реставрация пройдет в специализированном цехе в Уфе, где памятник соберут заново по той же технологии, что использовалась при его установке в 1967 году.

Демонтаж займет около месяца и завершится к концу октября. Обновленный памятник планируют открыть в 2027 году, приурочив к 60-летнему юбилею его установки.

В Башкультнаследии рассказали, вернется ли памятник Салавату Юлаеву на место

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: