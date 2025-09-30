Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили почти 111 тыс. упаковок лекарств

Согласно отчету Минздрава, всего за прошлую неделю, с 22 по 28 сентября, в регионе было обслужено 53 164 рецепта.

Пациентам выдали 110 730 упаковок лекарств.

Больше всего упаковок выдали в Уфе (28% от общего числа), следом идут Стерлитамакский (18%), Центральный (13%), Октябрьский (11%) и Нефтекамский (7%) округа.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура взыскала с Минздрава деньги, потраченные на лекарства ребенку-инвалиду и взрослому.