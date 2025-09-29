В Уфе после вмешательства прокуратуры инвалидам возместили расходы на лекарства

Пятилетняя девочка и 23-летний мужчина являются инвалидами, и по назначению врачей им необходим регулярный прием лекарств.

Препараты должны выдавать бесплатно, однако выдача длительное время не производилась, и их законные представители приобретали лекарства самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с регионального Минздрава расходов, на приобретение лекарств. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить более 70 тыс. рублей.