В Уфе после вмешательства прокуратуры инвалидам возместили расходы на лекарства

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.
Пятилетняя девочка и 23-летний мужчина являются инвалидами, и по назначению врачей им необходим регулярный прием лекарств.
Препараты должны выдавать бесплатно, однако выдача длительное время не производилась, и их законные представители приобретали лекарства самостоятельно.
Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с регионального Минздрава расходов, на приобретение лекарств. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить более 70 тыс. рублей.
Комментарии (0)