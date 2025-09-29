Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе после вмешательства прокуратуры инвалидам возместили расходы на лекарства

Прокуратура Советского района Уфы провела проверку исполнения законодательства в сфере здравоохранения.

Пятилетняя девочка и 23-летний мужчина являются инвалидами, и по назначению врачей им необходим регулярный прием лекарств.

Препараты должны выдавать бесплатно, однако выдача длительное время не производилась, и их законные представители приобретали лекарства самостоятельно.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с регионального Минздрава расходов, на приобретение лекарств. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав ответчика выплатить более 70 тыс. рублей.

Жители Башкортостана за неделю бесплатно получили почти 104 тыс. упаковок лекарств

