Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Стало известно, когда начнется отопительный сезон во всех муниципалитетах Башкортостана

Сегодня, 29 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана обсудили готовность региона к скорому началу отопительного сезона.

На сегодняшний день к пуску тепла приступили в 50 районах и городах. Уже обогреваются 65% соцобъектов (более двух тыс.) и 43% жилых многоквартирных домов республики (более 6,7 тыс.).

Министр ЖКХ Ирина Голованова сообщила о том, что всем муниципалитетам поручено закончить подключение объектов к отоплению не позднее первого октября.

Радий Хабиров подчеркнул, что каждый муниципалитет должен принимать решение самостоятельно, но по его мнению, уже пора давать отопление, так как ночами температура опускается ниже 0°.

В жилых домах отопление обычно начинают включать тогда, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.

После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться до трех суток, а если возникнут аварии – и того больше.

Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: