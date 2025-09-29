Стало известно, когда начнется отопительный сезон во всех муниципалитетах Башкортостана

На сегодняшний день к пуску тепла приступили в 50 районах и городах. Уже обогреваются 65% соцобъектов (более двух тыс.) и 43% жилых многоквартирных домов республики (более 6,7 тыс.).

Министр ЖКХ Ирина Голованова сообщила о том, что всем муниципалитетам поручено закончить подключение объектов к отоплению не позднее первого октября.

Радий Хабиров подчеркнул, что каждый муниципалитет должен принимать решение самостоятельно, но по его мнению, уже пора давать отопление, так как ночами температура опускается ниже 0°.

В жилых домах отопление обычно начинают включать тогда, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.

После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться до трех суток, а если возникнут аварии – и того больше.

Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.