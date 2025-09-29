Стало известно, когда начнется отопительный сезон во всех муниципалитетах Башкортостана

Сегодня, 29 сентября, на оперативном совещании в правительстве Башкортостана обсудили готовность региона к скорому началу отопительного сезона.
На сегодняшний день к пуску тепла приступили в 50 районах и городах. Уже обогреваются 65% соцобъектов (более двух тыс.) и 43% жилых многоквартирных домов республики (более 6,7 тыс.).
Министр ЖКХ Ирина Голованова сообщила о том, что всем муниципалитетам поручено закончить подключение объектов к отоплению не позднее первого октября.
Радий Хабиров подчеркнул, что каждый муниципалитет должен принимать решение самостоятельно, но по его мнению, уже пора давать отопление, так как ночами температура опускается ниже 0°.
В жилых домах отопление обычно начинают включать тогда, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.
После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться до трех суток, а если возникнут аварии – и того больше.
Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.
