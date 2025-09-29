Алексей Касьянов покинул пост главного федерального инспектора по Башкортостану

На совещании объявили о том, что в отставку подал главный федеральный инспектор по республике Алексей Касьянов. Причины ухода и новое место работы не огласили.

Провожая Касьянова, глава региона Радий Хабиров вручил ему орден Дружбы народов.

Кроме того, Минпром анонсировал назначение Марселя Кашаева на должность нового генерального директора НКО «Фонд развития промышленности Республики Башкортостан».

Кашаев имеет значительный опыт работы в аппарате правительства и Минфине Башкортостана, в последнее время занимался привлечением частных инвестиций в инфраструктурные проекты.

«Назначение призвано усилить стратегическую роль фонда в модернизации промышленных предприятий региона и развитии инновационных производств», – говорится в сообщении.