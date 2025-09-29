Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе за выходные произошло 66 ДТП

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 27 и 28 сентября.

Скриншот с видео, опубликованного Госавтоинспекцией Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 66 ДТП, пострадали шесть человек.

Пресечено 584 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (69), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (24) и не уступавшие дорогу пешеходам (35).

Кроме того, оштрафовали 32 пешехода-нарушителя.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: