В Уфе за выходные произошло 66 ДТП

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 66 ДТП, пострадали шесть человек.

Пресечено 584 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (69), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (24) и не уступавшие дорогу пешеходам (35).

Кроме того, оштрафовали 32 пешехода-нарушителя.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.