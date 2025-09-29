В Башкортостане введут комендантский час для несовершеннолетних

С первого октября 2025 года лицам младше 18 лет будет запрещено находиться в общественных местах без опекунов или сопровождающих с 22.00 до 6.00 по местному времени.
Это стандартная мера, вводимая каждый год. О ней напомнили в парламенте Башкортостана.
Если ребенок будет замечен в общественном месте в этот период, родителям или законным представителям придется выплатить штраф.
Если нарушения будут повторяться в дальнейшем, ребенка поставят на профилактический учет, с опекунами проведут беседы, возможны и серьезные последствия.
Такие правила действуют в республике с 31 декабря 1999 года. С первого мая по 30 сентября гулять без присмотра несовершеннолетним можно с 6.00 до 24.00. С октября по май – с 6.00 до 22.00.
