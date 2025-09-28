Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Осень золотая: погода в Уфе 29 сентября – 3 октября

Сентябрь в этом году был очень комфортным и даже порадовал уфимцев парой жарких деньков. Рассказываем, чего ждать от погоды в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе на следующей рабочей неделе осадков не будет совсем, зато будет много солнца.

Понедельник, 29 сентября: до +7°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – -3°, без осадков.

Вторник, 30 сентября: до +8°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – 0°, без осадков.

Среда, 1 октября: до +11°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +2°, без осадков.

Четверг, 2 октября: до +10°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – -1°, без осадков.

Пятница, 3 октября: до +11°, малооблачно, без осадков, в ночь на субботу – 0°, без осадков.

