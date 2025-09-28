Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе за день высадили более 700 деревьев

Вчера, 27 сентября Уфа присоединилась к традиционной экологической акции «Зеленая Башкирия».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что за день было высажено девять аллей, более 700 деревьев и 4500 кустарников. В работе приняли участие неравнодушные жители города.

«Огромное спасибо всем уфимцам, кто присоединился к акции, а также нашим коммунальным службам за организацию этой работы.

На этом не останавливаемся. Будем и дальше высаживать деревья и кустарники, используя все возможности благоприятной погоды», – подписал мэр эти фото.

