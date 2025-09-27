В Башкортостане за неделю резко подорожали помидоры и яйца

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (12,89%) и яйца (5,78%).

Умеренно поднялись цены на хлеб (1,51%), выреную колбасу (1,51%) и сахар (1,31%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели лук (3,93%), огурцы (4,82%), яблоки (3,02%), морковь (2,88%), капуста (2,08%), рис (1,68%) и черный чай (1,08%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.