Уфимское СМИ оштрафовали на 2 млн рублей за фейк об атаке БПЛА

В январе 2025 года в телеграм-канале, принадлежащем АНО «Свободные медиа», был опубликован пост, содержащий информацию о прилете БПЛА на территорию одного из заводов Уфы, звуках взрыва и возникших в связи с этим сбоях в работе интернета.

Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, последовала проверка Госкомитета по ЧС, и данная информация не подтвердилась.

«Согласно заключению специалиста-психолога, информация такого характера оказывает негативное психологическое воздействие на интернет-пользователей и имеет своей целью влияние на общественное мнение относительно безопасности жителей города, формирование ощущения наличия угрозы жизни, дестабилизацию ситуации в обществе и может вызвать панику среди населения», – говорится в сообщении.

В связи с этим постановлением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на два млн рублей.