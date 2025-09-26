Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

УФАС оштрафовало «Башкирэнерго» на 200 тыс. рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы по республике Башкортостан провело проверку деятельности сетевой компании ООО «Башкирэнерго».

Ведомство рассмотрело несколько жалоб на «Башкирэнерго» в связи с нарушением сроков подключения объектов к электросетям.

Между заявителями и организацией были заключены договоры, согласно которым подключение к сетям необходимо выполнить в течение шести месяцев, однако в установленный срок работы не выполнены.

УФАС возбудило в отношении ООО «Башкирэнерго» несколько административных дел и назначило штрафы в размере 200 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дел организация уже начала подключать объекты к электросетям.

