УФАС оштрафовало «Башкирэнерго» на 200 тыс. рублей

Ведомство рассмотрело несколько жалоб на «Башкирэнерго» в связи с нарушением сроков подключения объектов к электросетям.

Между заявителями и организацией были заключены договоры, согласно которым подключение к сетям необходимо выполнить в течение шести месяцев, однако в установленный срок работы не выполнены.

УФАС возбудило в отношении ООО «Башкирэнерго» несколько административных дел и назначило штрафы в размере 200 тыс. рублей. В ходе рассмотрения дел организация уже начала подключать объекты к электросетям.