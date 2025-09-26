В Башкортостане участники СВО будут привлекаться на муниципальную службу

Законопроект предусматривает смягчение требований к образованию, профессиональному опыту и стажу работы для отдельных должностей муниципальной службы.

Парламент считает, что принятие закона позволит усилить кадровый состав органов местного самоуправления, поскольку расширит круг потенциальных участников конкурса для поступления на муниципальную службу. Он позволит нанимать участников СВО, не соответствующих нынешним требованиям.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, участники СВО «на деле продемонстрировали ключевые для муниципального служащего качества: ответственность, дисциплину, умение работать в команде и достигать поставленных целей.

Такие кадры способны внести свежую струю в работу муниципалитетов и укрепить связь между государством и обществом. Их опыт нужен республике».