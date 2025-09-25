В новогодние праздники у жителей Башкортостана будет 12 выходных дней

Согласно тексту постановления, в Новый год выходными будут дни с 31 декабря по 11 января включительно. То есть на работу выйдем в понедельник, 12 января.

Также в следующем году жители республики будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с седьмого по девятое марта.

Майские праздники продлятся шесть дней – с первого по третье и с девятого по 11 мая.

С 12 по 14 июня будем отмечать День России, четвертого ноября – День народного единства. 31 декабря 2026 года тоже будет выходным днем.