Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В новогодние праздники у жителей Башкортостана будет 12 выходных дней

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год.

Согласно тексту постановления, в Новый год выходными будут дни с 31 декабря по 11 января включительно. То есть на работу выйдем в понедельник, 12 января.

Также в следующем году жители республики будут отдыхать с 21 по 23 февраля и с седьмого по девятое марта.

Майские праздники продлятся шесть дней – с первого по третье и с девятого по 11 мая.

С 12 по 14 июня будем отмечать День России, четвертого ноября – День народного единства. 31 декабря 2026 года тоже будет выходным днем.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: