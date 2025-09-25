В Башкортостане за неделю резко подорожал бензин

По состоянию на 22 сентября 2025 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 60,31 рубля за литр (+0,28 рубля за неделю);

– АИ-92 – 57,94 рубля за литр (+0,28 рубля);

– АИ-95 – 62,49 рубля за литр (+0,18 рубля);

– АИ-98 и выше – 82,55 рубля за литр (+0,05 рубля);

– дизельное топливо – 68,99 рубля за литр (+0,04 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (61,28 рубля за литр) и по России (63,28 рубля за литр).