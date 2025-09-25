В Башкортостане появится День многодетной семьи

Законопроектом предлагается учредить День многодетной семьи: отмечать его будут 21 декабря.

Сегодня, 25 сентября, на первом пленарном заседании осенней сессии депутаты приняли законопроект в первом чтении.

В парламенте считают, что это «будет способствовать укреплению института семьи, сохранению традиционных семейных ценностей и пропаганде многодетности».

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что декабрь как преддверие Нового года и Рождества сам по себе символизирует семейные ценности, домашний очаг и объединение поколений. Новый праздник органично впишется в культурный календарь республики.