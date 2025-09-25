Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Завтра, 26 сентября, во Дворце борьбы пройдет турнир IBA.PRO 9. На нем выступят российские боксеры Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Сегодня, 25 сентября, в «Арт-Квадрате» состоится медиа-взвешивание участников турнира.

В связи с этим перекроют четную сторону улицы Чернышевского на участке от Ленина до Мустая Карима.

С 7:00 26 сентября до 6:00 27 сентября будут недоступны для стоянки парковочные места перед Дворцом борьбы по улице Рудольфа Нуреева.

Кроме того, мэрия сообщает о продлении перекрытия половины проезжей части улицы Авроры вблизи дома №32 по Менделеева и участка улицы Бакинской от дома №12 к.3 до дома с адресом Габдуллы Амантая, 6/1.

Там ведутся работы на инженерных коммуникациях.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: