В Уфе перекроют несколько улиц

Завтра, 26 сентября, во Дворце борьбы пройдет турнир IBA.PRO 9. На нем выступят российские боксеры Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Сегодня, 25 сентября, в «Арт-Квадрате» состоится медиа-взвешивание участников турнира.

В связи с этим перекроют четную сторону улицы Чернышевского на участке от Ленина до Мустая Карима.

С 7:00 26 сентября до 6:00 27 сентября будут недоступны для стоянки парковочные места перед Дворцом борьбы по улице Рудольфа Нуреева.

Кроме того, мэрия сообщает о продлении перекрытия половины проезжей части улицы Авроры вблизи дома №32 по Менделеева и участка улицы Бакинской от дома №12 к.3 до дома с адресом Габдуллы Амантая, 6/1.

Там ведутся работы на инженерных коммуникациях.