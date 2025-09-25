В Уфе перекроют несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
Завтра, 26 сентября, во Дворце борьбы пройдет турнир IBA.PRO 9. На нем выступят российские боксеры Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.
Сегодня, 25 сентября, в «Арт-Квадрате» состоится медиа-взвешивание участников турнира.
В связи с этим перекроют четную сторону улицы Чернышевского на участке от Ленина до Мустая Карима.
С 7:00 26 сентября до 6:00 27 сентября будут недоступны для стоянки парковочные места перед Дворцом борьбы по улице Рудольфа Нуреева.
Кроме того, мэрия сообщает о продлении перекрытия половины проезжей части улицы Авроры вблизи дома №32 по Менделеева и участка улицы Бакинской от дома №12 к.3 до дома с адресом Габдуллы Амантая, 6/1.
Там ведутся работы на инженерных коммуникациях.
Комментарии (0)