В Уфе откроется Центр пародонтологии

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

«В настоящее время этот вопрос очень актуален. В России пародонтитом страдает 85% взрослого населения. Он является одной из причин потери зубов, что напрямую влияет на работу системы пищеварения и качество жизни в целом.

Такие заболевания как сахарный диабет, ВИЧ, аутоиммунные процессы и другие системные заболевания имеют свои проявления на слизистой оболочке полости рта. Рак полости рта составляет 3% от всех онкологических заболеваний.

Ранняя диагностика предраковый состояний и рака критически важна для спасения жизни пациента. Не во всех поликлиниках в структуре имеются пародонтологические отделения. А востребованность в данной помощи высока», – рассказал Рахматуллин.

В новом центре будут работать девять врачей-пародонтологов. Среди них – три кандидата медицинских наук.