Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе откроется Центр пародонтологии

Минздрав Башкортостана принял решение об открытии Центра пародонтологии на базе стоматологической поликлиники №2 в Уфе.

Фото опубликовал Айрат Рахматуллин

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

«В настоящее время этот вопрос очень актуален. В России пародонтитом страдает 85% взрослого населения. Он является одной из причин потери зубов, что напрямую влияет на работу системы пищеварения и качество жизни в целом.

Такие заболевания как сахарный диабет, ВИЧ, аутоиммунные процессы и другие системные заболевания имеют свои проявления на слизистой оболочке полости рта. Рак полости рта составляет 3% от всех онкологических заболеваний.

Ранняя диагностика предраковый состояний и рака критически важна для спасения жизни пациента. Не во всех поликлиниках в структуре имеются пародонтологические отделения. А востребованность в данной помощи высока», – рассказал Рахматуллин.

В новом центре будут работать девять врачей-пародонтологов. Среди них – три кандидата медицинских наук.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: