Мэр Салавата – об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»: «Угрозы для жителей города нет»

Ситуацию прокомментировал глава администрации города Марат Загидуллин.

«"Газпром Нефтехим Салават" подвергся очередной атаке. Пострадавших и жертв нет. Степень повреждений выясняем.

Реализуются все необходимые меры по ликвидации возгорания. Угрозы для жителей города нет. Все показатели экологической безопасности в городе находятся в пределах нормы.

Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», – сообщил Загидуллин в Telegram.