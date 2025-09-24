Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мэр Салавата – об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»: «Угрозы для жителей города нет»

Сегодня, 24 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о террористической атаке беспилотниками на предприятие «Газпром нефтехим Салават».

Фото: соцсети Марата Загидуллина

Ситуацию прокомментировал глава администрации города Марат Загидуллин.

«"Газпром Нефтехим Салават" подвергся очередной атаке. Пострадавших и жертв нет. Степень повреждений выясняем.

Реализуются все необходимые меры по ликвидации возгорания. Угрозы для жителей города нет. Все показатели экологической безопасности в городе находятся в пределах нормы.

Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», – сообщил Загидуллин в Telegram.

