Мэр Салавата – об атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»: «Угрозы для жителей города нет»

Сегодня, 24 сентября, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о террористической атаке беспилотниками на предприятие «Газпром нефтехим Салават».
Ситуацию прокомментировал глава администрации города Марат Загидуллин.
«"Газпром Нефтехим Салават" подвергся очередной атаке. Пострадавших и жертв нет. Степень повреждений выясняем.
Реализуются все необходимые меры по ликвидации возгорания. Угрозы для жителей города нет. Все показатели экологической безопасности в городе находятся в пределах нормы.
Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», – сообщил Загидуллин в Telegram.
