Башкортостан занял 47 место по уровню медианных зарплат

В девяти российских регионах чистая медианная зарплата работников превышает 100 тыс. рублей в месяц.

Это ЯНАО (148 643 рубля), Чукотский АО (171 951 рубль), Ненецкий АО (116 888 рублей), Магаданская область (128 184 рубля), ХМАО (107 260 рублей), Сахалинская область (105 206 рублей), Саха (107 287 рублей), Москва (109 907 рублей) и Камчатский урай (107 791 рубль).

В рейтинге учитывались также соотношение медианной зарплаты в регионе со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг и со средней медианной зарплатой по стране.

Башкортостан в нем занял лишь 47 строчку: чистая медианная зарплата составляет 52 686 рублей – 0,8 от средней по стране. На эти деньги жители региона могут позволить себе 2,3 фиксированного набора товаров и услуг.

Для сравнения: Челябинская область – 60 137 рублей, 2,7 набора (20 строчка) Татарстан – 61 090 рублей, 2,8 набора (14 строчка), Санкт-Петербург – 82 937 рублей, 2,9 набора (11 строчка).