Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Уфе

Глава Администрации города Ратмир Мавлиев подписал постановление о начале отопительного сезона.

Отопительный сезон в этом году стартует завтра, 25 сентября. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с заявками.

В жилых домах массово включать отопление начнут тогда, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.

После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться до трех суток, а если возникнут аварии – и того больше.

Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: