Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Уфе

Глава Администрации города Ратмир Мавлиев подписал постановление о начале отопительного сезона.
Отопительный сезон в этом году стартует завтра, 25 сентября. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с заявками.
В жилых домах массово включать отопление начнут тогда, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.
После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться до трех суток, а если возникнут аварии – и того больше.
Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.
Комментарии (0)