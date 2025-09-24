Стало известно, когда начнется отопительный сезон в Уфе

Отопительный сезон в этом году стартует завтра, 25 сентября. Руководителям теплоснабжающих и теплосетевых организаций поручено приступить к подаче тепла потребителям в соответствии с заявками.

В жилых домах массово включать отопление начнут тогда, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.

После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться до трех суток, а если возникнут аварии – и того больше.

Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения.