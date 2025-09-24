Гендиректору АО «Башкиравтодор» вынесен приговор за хищение более 150 млн рублей

В 2021-2022 годах фигуранты организовали хищение бюджетных денег, выделенных в рамках нацпроекта на реконструкцию дороги «Бирск – Тастуба – Сатка» и улицы Пугачева в Уфе через подложные договоры на оказание услуг по перевозке дорожно-строительных материалов.

На основании поддельных документов с контрагентами был произведен полный расчет, а злоумышленники распорядились денежными средствами по своему усмотрению, причинив ущерб на сумму свыше 152 млн рублей.

Кроме того, директор ООО «Киви» легализовал более 132 млн рублей через ряд притворных сделок, а в мае 2023 года передал министру транспорта Республики Башкортостан взятку в размере пяти млн рублей за содействие в получении выплат и покровительство.

Обвиняемые возместили 8,7 млн рублей ущерба. Арестовано их имущество на сумму более 150 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, суд приговорил бывшего директора АО «Башкиравтодор» к девяти годам, а главного инженера ООО «Баштранслогистик» – к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Бывший директор ООО «Киви» приговорен к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденным назначены штрафы в размерах от одного до 101 млн рублей.