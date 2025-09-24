Радий Хабиров: «"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников»

«"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений.

На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», – написал глава региона в соцсетях.

Это предприятие уже атаковали 18 сентября, значительных последствий атаки не было.

Ранее парламент Башкортостана опубликовал памятку на случай отключения мобильного интернета. О сервисах, которые работают и без мобильного интернета, мы писали тут.