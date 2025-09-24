Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Радий Хабиров: «"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 24 сентября, сообщил о террористической атаке беспилотниками на предприятие «Газпром нефтехим Салават».

«"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений.

На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», – написал глава региона в соцсетях.

Это предприятие уже атаковали 18 сентября, значительных последствий атаки не было.

Ранее парламент Башкортостана опубликовал памятку на случай отключения мобильного интернета. О сервисах, которые работают и без мобильного интернета, мы писали тут.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: