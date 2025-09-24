Радий Хабиров: «"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников»

Глава Башкортостана Радий Хабиров сегодня, 24 сентября, сообщил о террористической атаке беспилотниками на предприятие «Газпром нефтехим Салават».
«"Газпром нефтехим Салават" подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений.
На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», – написал глава региона в соцсетях.
Это предприятие уже атаковали 18 сентября, значительных последствий атаки не было.
