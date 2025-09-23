Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вне зоны доступа: какие сервисы работают без мобильного интернета в Башкортостане?

Минцифразвития республики Башкортостан опубликовало перечень ключевых сервисов, которыми жители республики могут пользоваться даже при отключении мобильного интернета.

В частности, в список ресурсов, которые остаются доступными при ограничении мобильного интернета, входят:

– сервисы «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

– сервисы госуслуг;

– сервисы «Яндекса»;

– маркетплейсы Ozon и Wildberries;

– Avito;

– «Дзен»;

– Rutube;

– официальный сайт платежной системы «Мир»;

– сайты правительства и администрации президента России;

– федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

– сайты операторов связи «Билайн», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком», «T2».

