Вне зоны доступа: какие сервисы работают без мобильного интернета в Башкортостане?

Минцифразвития республики Башкортостан опубликовало перечень ключевых сервисов, которыми жители республики могут пользоваться даже при отключении мобильного интернета.
В частности, в список ресурсов, которые остаются доступными при ограничении мобильного интернета, входят:
– сервисы «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;
– сервисы госуслуг;
– сервисы «Яндекса»;
– маркетплейсы Ozon и Wildberries;
– Avito;
– «Дзен»;
– Rutube;
– официальный сайт платежной системы «Мир»;
– сайты правительства и администрации президента России;
– федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
– сайты операторов связи «Билайн», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком», «T2».
