Вне зоны доступа: какие сервисы работают без мобильного интернета в Башкортостане?

В частности, в список ресурсов, которые остаются доступными при ограничении мобильного интернета, входят:

– сервисы «ВКонтакте», «Oдноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max;

– сервисы госуслуг;

– сервисы «Яндекса»;

– маркетплейсы Ozon и Wildberries;

– Avito;

– «Дзен»;

– Rutube;

– официальный сайт платежной системы «Мир»;

– сайты правительства и администрации президента России;

– федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

– сайты операторов связи «Билайн», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком», «T2».