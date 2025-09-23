В Башкортостане хотят расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи

Поправками предлагается включить в перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи дела об установлении и оспаривании отцовства и материнства.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта обеспечит гражданам квалифицированное правовое сопровождение при разрешении деликатных вопросов в судах.

«Дела, связанные с установлением родства, имеют особую социальную значимость, но, к сожалению, люди, которым услуги юриста не по карману, могут остаться без поддержки в сложном судебном процессе.

Рассмотрение таких дел требует грамотного выполнения многих процессуальных действий: оформления документов, сбора доказательств, включая генетическую экспертизу, и так далее. Без помощи профессионалов не обойтись. Именно поэтому мы расширяем доступ к бесплатной юридической помощи. Защита прав на отцовство и материнство должна быть доступна каждой семье», – сказал спикер парламента Константин Толкачев.