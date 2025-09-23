С уфимского застройщика взыщут более 2,8 млрд рублей

Речь идет о деле застройщика ООО «КилСтройИнвест», ответственного за строительство скандального ЖК «Миловский парк».

Усилиями Фонда развития территорий удалось восстановить права обманутых дольщиков, выдав им квартиры или компенсации, но суды над застройщиком продолжаются.

Приговором Октябрьского районного суда Уфы бывшие руководители ООО «КилСтройИнвест» признаны виновными по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Так как завершение строительства проблемного ЖК финансировалось Фондом развития территорий, с ответчиков попытались взыскать более трех млрд рублей, однако решением Кировского районного суда Уфы в удовлетворении исковых требований было отказано.

Сегодня, 23 сентября, пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что Верховным судом Башкортостана решение Кировского районного суда Уфы отменено, по делу принято новое решение о частичном удовлетворении исковых требований Фонда на сумму более 2,8 млрд рублей.