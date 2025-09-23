Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе из-за всероссийского конкурса перекроют улицу Ленина

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

Схема: администрация Уфы

В четверг, 25 сентября, с 14:00 до 20:00 перекроют улицу Ленина на участке от Чернышевского до Кирова.

Ограничение связано с проведением всероссийского конкурса музыкального творчества МЧС России.

97 участников со всей страны будут соревноваться в вокальных и интонационных навыках, выразительности и исполнительской культуре.

Завершится конкурс гала-концертом с участием победителей и известных артистов региона 25 сентября в ГКЗ «Башкортостан», а перед зданием развернется выставка перспективных образцов техники, оборудования и снаряжения в области безопасности.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: