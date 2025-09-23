В Уфе из-за всероссийского конкурса перекроют улицу Ленина

В четверг, 25 сентября, с 14:00 до 20:00 перекроют улицу Ленина на участке от Чернышевского до Кирова.

Ограничение связано с проведением всероссийского конкурса музыкального творчества МЧС России.

97 участников со всей страны будут соревноваться в вокальных и интонационных навыках, выразительности и исполнительской культуре.

Завершится конкурс гала-концертом с участием победителей и известных артистов региона 25 сентября в ГКЗ «Башкортостан», а перед зданием развернется выставка перспективных образцов техники, оборудования и снаряжения в области безопасности.