В Башкортостане стартует отопительный сезон

Поставщик тепла ООО «БашРТС» сегодня, 22 сентября, сообщил о том, что компания приступает к запуску теплоснабжения на объекты здравоохранения, учреждений социального назначения, образования и культуры Сибая.

Такое решение принял глава администрации города. Также по заявкам отопление будет подключено прочим потребителям при наличии технической готовности.

Администрация города выпускает постановление о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.

После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться несколько дней, особенно если возникнут аварии.