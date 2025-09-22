Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане стартует отопительный сезон

Пока в Уфе еще греет солнышко, другим районам республики повезло меньше – и там скоро потеплеют батареи.

Поставщик тепла ООО «БашРТС» сегодня, 22 сентября, сообщил о том, что компания приступает к запуску теплоснабжения на объекты здравоохранения, учреждений социального назначения, образования и культуры Сибая.

Такое решение принял глава администрации города. Также по заявкам отопление будет подключено прочим потребителям при наличии технической готовности.

Администрация города выпускает постановление о начале отопительного сезона, когда среднесуточная температура держится ниже отметки +8° в течение пяти суток подряд.

После этого батареи потеплеют не сразу: может понадобиться несколько дней, особенно если возникнут аварии.

