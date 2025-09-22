Под Уфой построят торговый мультикомплекс за 180 млн рублей

Комплекс площадью 4920 кв. м построят в деревне Бурцево Уфимского района, инициатором строительства выступает ООО «Абсолют».

Объем инвестиций в проект составит 180 млн рублей, строительство планируют завершить в четвертом квартале 2028 года.

«Этот проект станет важным шагом в развитии социальной и торговой инфраструктуры района. Комплекс будет предлагать жителям широкий ассортимент товаров и услуг, а также создаст комфортное пространство для семейного отдыха и развития детей.

Особенно важно, что реализация проекта позволит создать 40 новых рабочих мест для местных жителей», – отметил министр торговли и услуг Азат Аскаров.