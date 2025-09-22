Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Под Уфой построят торговый мультикомплекс за 180 млн рублей

Новый многофункциональный комплекс был представлен Радию Хабирову в рамках очередного заседания «Инвестчас», по итогам которого попал в перечень приоритетных проектов.

Комплекс площадью 4920 кв. м построят в деревне Бурцево Уфимского района, инициатором строительства выступает ООО «Абсолют».

Объем инвестиций в проект составит 180 млн рублей, строительство планируют завершить в четвертом квартале 2028 года.

«Этот проект станет важным шагом в развитии социальной и торговой инфраструктуры района. Комплекс будет предлагать жителям широкий ассортимент товаров и услуг, а также создаст комфортное пространство для семейного отдыха и развития детей.

Особенно важно, что реализация проекта позволит создать 40 новых рабочих мест для местных жителей», – отметил министр торговли и услуг Азат Аскаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: