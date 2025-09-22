В Уфе прокуратура проводит проверку после падения строительной люльки с рабочими

В субботу, 20 сентября, около 10:40 сорвался фасадный подъемник на уровне второго этажа строящегося дома по улице Кремлевской.

В результате инцидента двое рабочих с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности, а также строительных правил и нормативов.

При наличии оснований может быть возбуждено уголовное или административное дело.