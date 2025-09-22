В Башкортостане детскому лагерю отказали в возобновлении работы после массового отравления детей

Тогда в инфекционный центр Стерлитамака поступили сразу 25 пациентов, из них 22 ребенка и трое взрослых.

После осмотра и оказания помощи девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Постановлением судьи парк был признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановлена до 29 сентября.

Сегодня, 22 сентября, объединенная пресс-служба судов Башкортостана сообщила о том, что Стерлибашевским судом рассмотрено ходатайство о досрочном прекращении исполнения административного наказания в связи с устранением нарушений. Суд не увидел достаточных доказательств, указывающих на устранение нарушений, и в удовлетворении ходатайства отказал.