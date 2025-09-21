Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стало известно, когда в Уфе закончится бабье лето

В последнее время сентябрь расщедрился на солнечные деньки, но синоптики предупреждают, что продлится это недолго.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе следующая рабочая неделя начнется с жары, но уже с четверга вернется осень: будет прохладно и пасмурно. А в субботу и вовсе похолодает до +9° днем.

Понедельник, 22 сентября: до +26°, облачно, без осадков, в ночь на вторник – +12°, без осадков.

Вторник, 23 сентября: до +19°, малооблачно, без осадков, в ночь на среду – +14°, без осадков.

Среда, 24 сентября: до +25°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +9°, без осадков.

Четверг, 25 сентября: до +14°, облачно, временами небольшой дождь, в ночь на пятницу – +7°, небольшой дождь.

Пятница, 26 сентября: до +15°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +5°, небольшой дождь.

