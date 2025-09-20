В Башкортостане за неделю взлетели цены на помидоры и другие продукты

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали помидоры (15,1%), бананы (2,14%) и яйца (1,72%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели свекла (3,71%), рис (1,91%), морковь (1,44%), лук (1,39%) и картофель (1,31%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.