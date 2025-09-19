Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Башкортостане депутат пойдет под суд за посредничество во взяточничестве

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Госсобрания республики.

Как сообщает, не называя имен, пресс-служба региональной прокуратуры, в октябре 2024 года некий парламентарий и его соучастник предложили знакомой выступить посредниками в передаче взятки в размере 10 млн рублей за прекращение уголовного преследования в отношении нее за незаконную банковскую деятельность, из которых 200 тыс. рублей требовались якобы для оформления необходимых документов.

О поступившем предложении женщина сообщила в правоохранительный орган, сотрудники которого поймали их при передаче взятки.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Депутату грозит ответственность по части четвертой статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), части третьей статьи 30 и части второй статьи 159 (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба) УК РФ.

В отношении второго участника преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: