В Башкортостане депутат пойдет под суд за посредничество во взяточничестве

Как сообщает, не называя имен, пресс-служба региональной прокуратуры, в октябре 2024 года некий парламентарий и его соучастник предложили знакомой выступить посредниками в передаче взятки в размере 10 млн рублей за прекращение уголовного преследования в отношении нее за незаконную банковскую деятельность, из которых 200 тыс. рублей требовались якобы для оформления необходимых документов.

О поступившем предложении женщина сообщила в правоохранительный орган, сотрудники которого поймали их при передаче взятки.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Депутату грозит ответственность по части четвертой статьи 291.1 (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), части третьей статьи 30 и части второй статьи 159 (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба) УК РФ.

В отношении второго участника преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.