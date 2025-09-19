В Башкортостане хотят признать бойцовских собак источником повышенной опасности

Статья 1079 ГК РФ регулирует ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.

Поправками предлагается расширить перечень источников повышенной опасности, включив в него потенциально опасных собак. Это важно в первую очередь для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей.

Спикер республиканского парламента Константин Толкачев отметил, что суды могут по-разному квалифицировать подобные правонарушения, поэтому судебные решения о возмещении материального и морального вреда в связи с разными подходами также могут различаться.

«Случаев нападения собак на людей меньше не становится. Ежегодно по стране Роспотребнадзор фиксирует более 200 тысяч подобных фактов. Необходимость в дополнительном законодательном урегулировании очевидна. Принятие законопроекта устранит разночтения, что повлияет на судебную практику. Владелец собаки будет нести ответственность как владелец источника повышенной опасности, а это значит, что потерпевшему будет достаточно доказать факт нападения, не доказывая вину хозяина.

В этом случае процедура взыскания справедливой компенсации упростится. Что же касается владельцев потенциально опасных собак, финансовые риски вынудят их более ответственно подходить к содержанию, обучению и выгулу животных», – сказал Толкачев.