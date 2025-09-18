В Уфе частично отключили мобильный интернет

Локальные СМИ со ссылкой на источники в правительстве региона сообщают о том, что это вынужденная мера, связанная с требованиями безопасности.

Официального подтверждения этой информации пока нет. О сбоях сообщают наши читатели из разных районов Уфы.

Вероятно, усиление защиты связано с очередной атакой БПЛА: глава республики Радий Хабиров сегодня написал в соцсетях, что атаке подверглось предприятие «Газпром нефтехим Салават».