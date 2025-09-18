В Башкортостане проводят обработку парков от клещей

Традиционно в сентябре и начале октября сохраняется высокая активность клещей, сезон закончится только с наступлением заморозков.
В Роспотребнадзоре Башкортостана сообщили о том, что в регионе началась акарицидная обработка парков, скверов, мест массового отдыха жителей города.
Завершат ее 22 сентября при благоприятных погодных условиях.
По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации республики обратились 9878 пострадавших от укусов клещей, что на 19% больше, чем в прошлом году.
Результаты исследования показали, что клещи в этом году были заражены вирусом клещевого энцефалита в 1% случаев, боррелиозом – в 18,0%.
